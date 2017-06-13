İstanbul'da 'Konuşan Karga' ele geçirildi

İstanbul Ümraniye'de, yurt dışından kaçak hayvan getirerek ticaretini yaptığı belirlenen bir şahsın evinde yapılan aramalarda 'Konuşan Karga' ele geçirildi. Nadir bir tür alan 'Konuşan Karga' koruma altına alındı.

İstanbul Ümraniye'de, yurt dışından kaçak hayvan getirerek ticaretini yaptığı belirlenen bir şahsın evinde yapılan aramalarda "Konuşan Karga" ele geçirildi. Nadir bir tür alan "Konuşan Karga" koruma altına alındı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, N.Y.E. isimli bir şahsın ülkeye kaçak yollarla hayvan getirdiği ve bunların ticaretini yaptığına dair ihbar aldı. Bunun üzerine konuyla ilgili araştırma başlatan Bölge Müdürlüğü ekipleri, ihbarın doğru olduğuna dair somut deliller elde etti. Ardından, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Mahkemesinden arama ve el koyma kararı alan ekipler, Şüpheli şahsın Ümraniye'de bulunan adresinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda yasal evrak ve faturaları bulunmayan, 1 adet maymun, 1 adet Florla kuşu, 1 adet oluklu kertenkele, 1 adet Mayna (Myna) kargası, 1 adet kakadu papağanı, 1 adet jako papağanı, 1 adet tavus kuşu, 1 adet Arap bülbülü, 2 adet yılan ve 3 adet ıguana ele geçirildi.



OPERASYONDA ENDER BULUNAN "KONUŞAN KARGA" ELE GEÇİRİLDİ

Kaçak yollarla ülkeye getirilen hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından muhafaza altına alındı. Öte yandan, bu tür hayvanların yasa dışı yollarla yüksek fiyatlara satıldığı biliniyor. Ele geçirilen hayvanlar arasında ise, Mayna kargası dikkat çekti. Mayna kargasının papağana benzer özellikleri olan fakat papağandan daha uzun cümleler kurarak konuşabildiği biliniyor. Ayrıca, Asya'da bulunan ve 8 -10 yıl arası ömrü olan Mayna kargası ender rastlanan bir tür olma özelliği taşıyor.

Hayvanları besleyen N.Y.E. hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

