11.11.2017 15:27 İstanbul'da kitap fuarı izdihamı

İstanbul Büyükçekmece'de TÜYAP'ta gerçekleştirilen kitap fuarına gitmek isteyen vatandaşlar metrobüs üst geçitte izdihama neden oldu. Bazı vatandaşların fuarın olduğu alana geçmek için E-5 karayoluna çıkması nedeniyle trafik polisleri araçları durdurarak, vatandaşların fuara gitmesini sağladı. İstanbul Büyükçekmece'de TÜYAP'ta gerçekleştirilen kitap fuarına gitmek isteyen vatandaşlar metrobüs üst geçitte izdihama neden oldu. Bazı vatandaşların fuarın olduğu alana geçmek için E-5 karayoluna çıkması nedeniyle trafik polisleri araçları durdurarak, vatandaşların fuara gitmesini sağladı.

TÜYAP'ta bu yıl 36'ncısı gerçekleştirilen kitap fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Metrobüs ile fuara gelen binlerce vatandaş, metrobüs üst geçidinde izdihama yol açtı. Vatandaşlar, izdiham nedeniyle kırdıkları bariyerleri aşarak, E-5 karayolunda yolun karşısına geçti. Toplu halde geçen vatandaşlar trafiğin de durmasına neden oldu. Yoğunluk nedeniyle trafik polisleri de trafiği keserek vatandaşların fuara gitmesini sağladı.

(Murat Delice - Başak Akbulut/İHA)

