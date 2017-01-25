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İstanbul'da kimyasal madde zehirlenmesi: 4 yaralı
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İstanbul'da kimyasal madde zehirlenmesi: 4 yaralı

İstanbul Ataşehir'de kuru temizleme dükkanında kazan içerisindeki kimyasal maddenin taşması sonucu 4 kişi zehirlendi.

İstanbul Ataşehir'de kuru temizleme dükkanında kazan içerisindeki kimyasal maddenin taşması sonucu 4 kişi zehirlendi.
Olay saat 22.00 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde bulunan bir kuru temizleme dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, dükkan içerisinde bulunan kimyasal madde dolu kazanın taşması sonucu dükkanı buhar kapladı. Kaplayan buharı soluyan dükkan sahibi Orhan Kılıçdere ve Nisanur Kılıçdere zehirlendi. Durumu fark eden mahalle sakinleri dükkan içerisinde bulunan 2 kişiyi kurtarmak için vatandaşlara müdahale etti. O sırada mahalle sakinlerinden Cumali Kapçak ve ismi öğrenilemeyen bir kişi kimyasal maddeden etkilendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kimyasal maddeden zehirlenen baba, kızı ve kimyasaldan etkilenen 2 kişiyi Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırdı. Kimyasaldan etkilenenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis olayla alakalı soruşturma başlattı.
(Murat Solak /İHA)


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