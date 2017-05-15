İstanbul'da kaza: 6'sı öğrenci 9 yaralı

Beykoz Reşadiye köy yolu üzerinde moloz yüklü bir kamyon, öğrenci servisi ile bir minibüse çarptı. Kaza sonucu 6'sı öğrenci 9 kişi yaralandı. Minibüsün şoförü ise araçta sıkıştı. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Beykoz Reşadiye köy yolu üzerinde moloz yüklü bir kamyon, öğrenci servisi ile bir minibüse çarptı. Kaza sonucu 6'sı öğrenci 9 kişi yaralandı. Minibüsün şoförü ise araçta sıkıştı. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

