İstanbul'da Katar'a destek gösterisi

Katar'a karşı Arap ülkeleri tarafından yapılan diplomatik abluka, Galatasaray Meydanında yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi.

Katar'a karşı Arap ülkeleri tarafından yapılan diplomatik abluka, Galatasaray Meydanında yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi.

Galatasaray Meydanında toplanan yaklaşık 100 kişilik grup Katar'a karşı Arap ülkeleri tarafından yapılan diplomatik ablukayı protesto etti. Türkiye ve Katar bayrakları taşıyan grup yapılan diplomatik ablukaya dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı. Katar Dostluk Grubu adına konuşan Bekir Cantemir,' 5 Haziran'da Katar'da fiili bir kuşatma girişimi oldu. Katar'a yapılmaya çalışılan kumpas, yalan, iftira ile yalnızlaştırma ve kaynaklarına çökme hareketine Katar Dostluk Grubu olarak karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz. ' Teröre destek veriyor gibi hiçbir dayanağı olmayan iftiralar ve hackerler marifetiyle Katar'a küresel emperyalistler bir operasyon çekiyor. ' Teröre destek veriyor ' iftiralarını biz Ortadoğu coğrafyasında çok duyduk. Bu yalanların ardından turuncu devrimler, askeri operasyonlar, suikastler ve işgaller geliyor' ifadelerini kullandı.

Katarın hedef alınarak yeni senaryoların devreye sokulmak istendiğine dikkat çeken Cantemir,' Katar hedef alınarak yeni oyunlar ve yeni senaryolar devreye sokulmakta. Bundan sonraki hedef neresi olacaktır ? Türkiye mi? Pakistan mı? Umman mı ? Kuveyt mi ? Başka bir ülke mi ? Bizler; Katar Dostluk Grubu olarak şunu söylüyoruz: Emperyalistler; Katar'dan ellerinizi çekin. Coğrafyamızı rahat bırakın. Planlarınız deşifre oldu; herkesin bir oyunu varsa Allah'ın da bir oyunu var' diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Basın açıklaması sırasında çevrede güvenlik önlemi alındığı görüldü. Yapılan açıklamaların ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

(Oğuzcan Yazar / İHA)