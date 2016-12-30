30.12.2016 05:59 İstanbul'da karla karışık yağmur gece boyunca etkili oldu

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı gece saatlerinde de etkisini yer yer gösterdi. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı gece saatlerinde de etkisini yer yer gösterdi.



İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı Anadolu ve Avrupa Yakası'nda zaman zaman etkisini gösterdi. Çamlıca Tepesi'nde tipi olarak etkisini gösteren kar yağışı, Taksim Meydanı'nda etkisini karla karışık yağmura bıraktı. Zaman zaman etkili olan karla karışık yağmur gece boyunca aralıklarla sürdü.



Ana arterlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşın kar küreme ve tuzlama araçlarının hazırda beklediği görüldü.

