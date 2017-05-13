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İstanbul'da 'Karadeniz Rüzgarı' esiyor
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İstanbul'da 'Karadeniz Rüzgarı' esiyor

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Karadeniz Kültür ve Sanat Festivali, İstanbul'da Karadeniz rüzgarı estiriyor.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Karadeniz Kültür ve Sanat Festivali, İstanbul'da Karadeniz rüzgarı estiriyor.
İstanbul Karadenizliler Derneği tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Kültür ve Sanat Festivali", Çağlayan Meydanı'nda başladı. Karadeniz kültürüne has imgelerle donatılan alandaki festivalin açılışına çok sayıda vatandaş katıldı. 'Samimiyeti ve Coşkusu ile Tüm Karadeniz İstanbul'da' başlığı altında düzenlenen festivalin 10 gün süreceği belirtildi. Festival süresince İsmail Türüt, Hülya Polat, Cimilli İbo ve Resul Dindar gibi Karadeniz'in önemli sanatçılarının konserler vererek vatandaşlarla bir araya geleceği öğrenildi.
Festivalin açılış konuşmasını yapan İstanbul Karadenizliler Derneği (İSKARDER) Başkanı Ahmet Balcı, "Biz bu alanı almaya çıktığımızda herkes inandı ve güvendi. Bizim şahsımızda sizlere güvendiler ve inandılar. Bu alanda öyle bir eğleneceğiz ki, öyle bir kültür alanına dönüştüreceğiz ki inşallah bu alanın adı bundan sonra samimiyet ve coşku alanı olacak. Tüm Türkiye tek bayrak altında eğlenerek güzel vakit geçireceğiz' ifadelerini kullandı.
Yapılan açılış konuşmalarının ardından kurdele kesilerek festivalin açılışı gerçekleştirildi. Açılın ardından Çağlayan Meydanı'nı dolduran vatandaşlar Sahil Yılmaz'ın şarkılarına eşlik ederek keyifli dakikalar yaşadı. Vatandaşlar, 10 gün sürecek olan festival boyunca kurulan stantları gezerek Karadeniz kültürüyle tanışma fırsatı bulacak.
(Oğuzcan Yazar/İHA)

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