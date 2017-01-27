İstanbul'da kar yağışı ne kadar daha devam edecek?

İSTANBUL hava durumu son tahminleri meteoroloji açıkladı. İstanbul'da dün sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı bugün etkili olacak. Bu gece etkisini yüksek kesimlerde arttırması beklenen kar yağışının haftasonu etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde kar yağışı dün sabah saatlerinde tekrar etkili oldu. Akıllara 'acaba yılbaşındaki gibi yoğun yağış olur mu?' sorusu geldi fakat bu seferki kar yağışı korkulan derecede olmadı. Haftasonu kar yağışı yurt genelinde etkisini kaybediyor. Meteoroloji don olayının, 30 Ocak Pazartesi sabah saatlerine kadar devam edeceği duyurdu.

İSTANBUL HAVA DURUMU KAR NE ZAMAN GİDİYOR?

İSTANBUL hava durumu kar yağışı haftasonun etksini kaybediyor. Sıcaklıklar birkaç derecede olsa yükseliyor.

METEOROLOJİDEN DON UYARISI

Marmara, Karadeniz, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında bu akşamdan, Doğu Akdeniz kıyılarında ise bugün akşamdan itibaren don olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinden itibaren, zirai faaliyetler ve seracılığın devam ettiği Marmara, Karadeniz, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Doğu Akdeniz kıyılarında ise bugün akşam saatlerinden itibaren hafif zirai don bekleniyor.

Don olayının, 30 Ocak Pazartesi sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

TRAFİKTE KORKULAN OLMADI

Dün saat 09.30'dan itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle, TEM'de hem Edirne hem de Ankara istikametinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AKOM ALARMDA!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ve karla mücadele araçları ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için hem ana arterler hem de ara yollarda hazır bekliyor.

TEM'de Mahmutbey ve Hadımköy gişeleri arasında kalan bölgede yoğun şekilde yağan kar, yollarda tutmazken yol kenarlarının ise beyaza büründüğü görüldü.

BUGÜN VE YARIN DEVAM EDECEK

Kar yağışının, bugün de etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte devam eden kar yağışı, öğle saatlerinden hafifleyecek, cumartesi günü ise aralıklarla devam edecek.

Yağışın, cumartesi akşama doğru etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da sıcaklığın bugün gece eksi 2, gündüz ise 1-2 derece dolayında olması bekleniyor. Ayrıca bugün ve yarın kuzey yönlerden fırtınamsı rüzgar etkili olacak.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de kar yağışı nedeniyle 7 bin personel, bin 347 araç ve iş makinesiyle, 9 bölgede 3 vardiya halinde görev yapıyor.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde, mevcut kar örtüsü üzerine bugün, yarın ve hafta sonu yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.