07.01.2017 09:17 İstanbul'da kar yağışı etkisini devam ettiriyor

İstanbul'da kar yağışını etkisini devam ettiriyor. Yolda olan bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazıları da Taksim Meydanı'nda karın tadını çıkardı. İstanbul'da kar yağışını etkisini devam ettiriyor. Yolda olan bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazıları da Taksim Meydanı'nda karın tadını çıkardı.



İstanbul'da dün akşam başlayan kar yağışı bu sabah da etkisini devam ettiriyor. Evlerinden çıkarak toplu ulaşım araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öte yandan Taksim Meydanı tamamen karla kaplandı. Bazı taksiler ilerleyemeyince geri geri gitti. Öte yandan bazı vatandaşlar da fotoğraf çektirerek karın tadını çıkardı.

