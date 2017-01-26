İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırdı

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerinde yağmaya başlayan kar tüm kenti etkisi altına aldı. Hızını giderek arttıran kar yağışına dışarıda yakalananlar zor anlar yaşarken yağış nedeniyle görüş mesafesi de düştü. (Harun Basat - Volkan Kayalar/İHA)
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