29.12.2016 20:30 İstanbul'da kar trafiği felç etti

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışıyla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 83 seviyelerine kadar yükseldi. Vatandaşlar toplu taşıma araçlarına akın ederken, akşam eve dönüş yolu vatandaşlar için adeta çileye dönüştü. İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışıyla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 83 seviyelerine kadar yükseldi. Vatandaşlar toplu taşıma araçlarına akın ederken, akşam eve dönüş yolu vatandaşlar için adeta çileye dönüştü.

İstanbul'da gün boyu devam eden fırtına ve yağışın etkisiyle akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. Mesai çıkış saatiyle birlikte İstanbul'da ana halterlerde uzun trafik kuyrukları oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklaması doğrultusunda kar yağışının da akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlamasıyla trafik İBB verilerine göre yüzde 83'e ulaştı.

Ana halterlerde trafik durma noktasına gelince metrobüs başta olmak üzere toplu taşıma araçlarında da yoğunluklar yaşandığı görüldü. Fırtına nedeniyle vatandaşların şemsiyeleri ters dönerken bazı kişilerin ise başlarına poşet geçirerek yağmurdan korunmaya çalıştığı görüldü.

(Oğuzcan Yazar/İHA)

