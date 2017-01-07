07.01.2017 09:38 İstanbul'da kar kalınlığı 40 santime ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

İstanbul'u akşam saatlerinde etkisi altına alan kar fırtınasının Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Mahmutbey, başta olmak üzere il genelinde etkili olduğu belirtilen açıklamada, "Ana arterlerde kar yağışı nedeniyle önemli bir sorun yaşanmazken TEM karayolu kayan 11 tır nedeniyle tıkandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ve itfaiye karayolları ekiplerine takviye giderek kayan tırları kaldırma çalışmalarına katıldı. Tırlar itfaiye ekipleri tarafından yol kenarlarına çekildi. E-5 ve TEM Karayolu'nda birçok araç kayarak yolları tıkarken 52 trafik kazası meydana geldi. Kayan tırlar nedeniyle TEM Edirne istikametine araçlar yollarda bekledi. Ekipler bariyerleri keserek ters yönlerden girip kayan ve kaza yapan tırlara müdahale yetti. Şehir içinde ve çevre yollarında özellikle kar lastiği kullanmayan araçların neden olduğu kazalar ve yolda kalmalar meydana geldi. Yoğun trafik olan bölgelere mazot ve benzin tankerleri gönderilerek ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtıldı" denildi.

Sabah saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde iki tırın kaza yaptığı belirtildi. Kazadan sonra ilk belirlemelere göre 7 tırın da kazaya karışarak yolu kapadığı bildirilen açıklamada, "Bölgeye vinç, çekici ve itfaiye araçları sevk edildi. Bariyerler kesilerek ters yönden ekip sevk edilmeye çalışılıyor.



KAR KALINLIĞI 40 SANTİME ULAŞTI

İBB'den yapılan açıklamaya göre, bu sabah 07.00 itibariyle bazı semt ve ilçelerde ölçülen kar kalınlıkları şöyle oldu: Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Bakırköy: 8-13 santim, Eyüp, Kartal, Şişli, Ataşehir, Maltepe: 15-20 santim, Kağıthane, Başakşehir, Beylikdüzü, Ümraniye, Çekmeköy: 20-25 santim, Beykoz, Esenyurt, Büyükçekmece, Arnavutköy, Çatalca, Aydos: 35-40 santim.

Dün geceden itibaren bin 347 araç ve iş makinesi ile 9 bölgede üç vardiya halinde 7 bin İBB personeli görev yaptı.



KUZEY ÇEVRE OTO YOLUNDA 3 TIR YAN YATTI

İl genelinde fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle AKOM WhatsApp ihbar hattına gelen müracaatlar Beyaz Masa ekipleri tarafından yönlendirildi. Metrobüs seferleri arttırılırken, Metro İstanbul seferleri 06.00'a kadar Marmaray Seferleri 01.00'a kadar uzatıldı. İBB'den yapılan açıklamada "Mahmutbey Gişeler ve Büyükçekmece bölgesine 7 adet Mobil büfe gönderilerek kumanya dağıtıldı. Bölge trafik ekipleri tem otoyolu Selimpaşa ayrımından trafik akışını D100 istikametine yönlendirdi. Atık yönetim ekipleri İstanbul geneli ana yollarda bulunan üst geçitlerde ve Metrobüs üst geçişlerinde tuzlama çalışmaları yapıyor. Karayolları ve İBB Yol Bakım Daire Başkanlığına bağlı kar küreme ekipleri 26 bin 264 ton tuz, 10 ton solisyon kullanıldı. Zeytinburnu Spor salonunda 741 evsiz vatandaşımız misafir ediliyor." ifadeleri kaydedildi.

Öte yandan, 3'üncü Köprü Kuzey Çevre Otoyolunda Odayeri kavşağı Ankara istikametinde 3 tırın yolda yan yattığı belirtildi.



TAKSİM'DE VATANDAŞLARIN ZOR ANLARI

İstanbul'da dün akşam başlayan kar yağışı bu sabah da etkisini devam ettiriyor. Evlerinden çıkarak toplu ulaşım araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öte yandan Taksim Meydanı tamamen karla kaplandı. Bazı taksiler ilerleyemeyince geri geri gitti. Öte yandan bazı vatandaşlar da fotoğraf çektirerek karın tadını çıkardı.

(Oğuzcan Yazar / İHA)

