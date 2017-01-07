07.01.2017 16:52 İstanbul'da kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı

İstanbul'da dün akşam etkili olmaya başlayan kar yağışı sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler çalışmalarını sürdürürken, İstanbul Çatalca'da kar kalınlığı 110 santimetreyi ulaştı. İstanbul'da dün akşam etkili olmaya başlayan kar yağışı sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler çalışmalarını sürdürürken, İstanbul Çatalca'da kar kalınlığı 110 santimetreyi ulaştı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul'u akşam saatlerinde etkisi altına alan kar fırtınasının Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Mahmutbey, başta olmak üzere il genelinde etkili olduğu belirtildi. Kar yağışının gündüz saatlerinde de bölgesel olarak tipi şeklinde il genelinde etkili olduğu kaydedildi.



Kar yağışı nedeniyle zaman zaman ağırlaşan trafik, ekiplerin müdahalesiyle normale döndü. İBB TEM karayolunda araç ve tuz takviyesi yaparak yolun açık tutulmasını sağladı. İlçe belediyelerine de ek tuz takviyesi yapıldı. Karayollarının tıkanmasının ve kazaların kış lastiği takılmamasından kaynaklandığı belirlendi.



31 bin 50 kumanya, çay ve hazır çorba dağıtıldı



Trafikte bekleyen vatandaşlara 31 bin 50 kumanya, çay ve hazır çorba dağıtıldı. Belgrad Ormanlarında film setinde kalan "İçeride" dizisinin oyuncuları ve set ekibi jandarma, itfaiye ve yol bakım ekipleri tarafından şehir merkezine getirildi.



Park Bahçeler, Katı Atık Müdürlüğü, Zabıta Ekipleri, İSFALT, 153 Beyaz Masa ekipleri sahada üst geçit, meydanlar, otobüs duraklarında kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yaptı.



Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da metronun sabah 06.00'ya kadar yolcu taşımaya devam edeceği bildirildi. Metrobüs hattı ise ek seferlerle takviye ediliyor.



7 Ocak Cumartesi 16.00 itibariyle İstanbul'da ölçülen kar kalınlıkları şu şekilde oldu:



Çatalca-Subaşı: 110 santim, Arnavutköy: 60-65 santim, Büyükçekmece, Sultangazi: 55-60 santim, Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, G.O.Paşa: 45-50 santim, Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 40 santim, Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak: 30-35 santim, Uğur Mumcu, Bahçelievler, Küçükçekmece: 25 santim, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 20 santim Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 15-18 santim Pendik, Kartal, Tuzla: 10 santim.



İBB ekipleri dün geceden itibaren bin 347 araç ve iş makinesi ile 9 bölgede üç vardiya halinde 7000 personelle görev yaptı. İBB Yol Bakım Daire Başkanlığına bağlı kar küreme ekipleri sabah saatlerinden akşam saatine kadar 15 bin 093 ton tuz, 132 ton solisyon kullanıldı. Zeytinburnu Spor Salonunda da 721 evsiz vatandaş misafir ediliyor.

