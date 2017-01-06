Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İstanbul'da kar havadan görüntülendi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İstanbul'da kar havadan görüntülendi

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Şehrin yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı havadan görüntülendi.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Şehrin yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı saat 15.00 sıralarında başladı. Şehrin yüksek kesimlerini kısa sürede etkisi altına alan kar, şehri beyaza bürüdü. Kar yağışı özellikle Arnavutköy ve çevresini etkisi altına aldı. Kısa süre içinde tüm şehirde etkili olması beklenen kar yağışı havadan görüntülendi. Havadan görüntülerde hızla yağan karın şehri beyaza bürüdüğü görülüyor.
(Ahmet Faruk Sarıkoç-Emrah Kuş/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Fransa Büyükelçiliğine yürüdüler
41 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
Tekman Belediyesine kayyum atandı
'Yeni Nesil Abone Sistemi' devrede
Başkan Akcan'dan TEOG birincisine ödül
Amasya'ya şehit ateşi düştü
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İzmir’deki saldırının ardından ABD’den uyarı!
İzmir’deki saldırının ardından ABD’den uyarı!
İzmir Valisi son dakika saldırıyı yapan örgütü açıkladı
İzmir Valisi son dakika saldırıyı yapan örgütü açıkladı
Ses kaydı sızdı John Kerry'den şok DEAŞ itirafı
Ses kaydı sızdı John Kerry'den şok DEAŞ itirafı
HDP ilk kez PKK'nın saldırısını kınadı!
HDP ilk kez PKK'nın saldırısını kınadı!
İzmir saldırısı polisin teröristlerle çatışma görüntüleri!
İzmir saldırısı polisin teröristlerle çatışma görüntüleri!
İzmir'deki teröristlerin üzerinden çıkan cephane şoke etti!
İzmir'deki teröristlerin üzerinden çıkan cephane şoke etti!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Fransa Büyükelçiliğine yürüdüler
Fransa Büyükelçiliğine yürüdüler
41 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
41 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
Tekman Belediyesine kayyum atandı
Tekman Belediyesine kayyum atandı
'Yeni Nesil Abone Sistemi' devrede
'Yeni Nesil Abone Sistemi' devrede
Başkan Akcan'dan TEOG birincisine ödül
Başkan Akcan'dan TEOG birincisine ödül
Amasya'ya şehit ateşi düştü
Amasya'ya şehit ateşi düştü
Taşköprü halkından Halep'e yardım
Taşköprü halkından Halep'e yardım
Fırat Kalkanı Harekatı gazisine moral
Fırat Kalkanı Harekatı gazisine moral
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Cinayet zanlısı 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Cinayet zanlısı 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Adıyamanlılar Vakfından TEOG şampiyonuna burs desteği
Adıyamanlılar Vakfından TEOG şampiyonuna burs desteği
Fahri Kayahan'ın çehresi değişti
Fahri Kayahan'ın çehresi değişti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English