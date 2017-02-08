İstanbul'da kapkaç girişimi kamerada

İstanbul Fatih'te bir şahıs caddede yürüyen kadınların çantasını kapkaç yapmak istedi. Kadınların çantayı bırakmaması üzerine kapkaççının hızla kaçtığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Fatih'te bir şahıs caddede yürüyen kadınların çantasını kapkaç yapmak istedi. Kadınların çantayı bırakmaması üzerine kapkaççının hızla kaçtığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Fatih'te bir şahıs caddede yürüyen 2 kadının çantasını kapkaç yapmak istedi. Kapkaççının kadınların arkasından gelerek çantasını almaya çalıştığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kamaralara yansıyan görüntülerde 2 kadın caddede yürüyor. Arkalarından gelen bir kapkaççı çantayı almaya çalışıyor. Kadınların çantayı bırakmaması üzerine şahıs çantayı bırakarak hızla kaçıyor. Kadınların olayla ilgili herhangi bir şikayette bulunmadığı öğrenildi.
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