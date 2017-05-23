İstanbul'da kamyon köprüye takıldı, trafik felç oldu
İstanbul Kartal'da yüksekliğini hesap etmediği köprüye takılan ve üzerinde iş makinesi olan kamyonun sürücüsü trafiği alt üst etti.
İstanbul Kartal'da yüksekliğini hesap etmediği köprüye takılan ve üzerinde iş makinesi olan kamyonun sürücüsü trafiği alt üst etti. Olay, Kartal Yakacık'ta D-100 karayolu Adnan Kahveci Köprüsü altında meydana geldi. Pendik yönüne ilerleyen kamyonun üzerindeki iş makinesi köprüye takıldı. Köprünün yüksekliğini hesaplayamayan kamyon sürücüsü, D-100 otoyolunda trafiği felç etti. Kamyonu takıldığı yerden kurtaran sürücü ise bu kez çareyi otoyolda geri geri gitmekte buldu. Trafiği felç eden sürücünün geri geri çıkmaya çalışması ise görenleri hayrete düşürdü. Tüm bu yaşananlar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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