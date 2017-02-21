İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kahvehanenin camları kırıldı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kahvehanenin camları kırıldı. Edinilen bilgilere göre olay Pazariçi Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi'nde 14.00 sıralarında meydana geldi. Lüks bir araçla caddeye gelen zanlılar, kahvehaneye ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kahvehanenin camları kırıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. (Hüseyin Coşkun / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.