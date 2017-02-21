İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kahvehanenin camları kırıldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kahvehanenin camları kırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Pazariçi Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi'nde 14.00 sıralarında meydana geldi. Lüks bir araçla caddeye gelen zanlılar, kahvehaneye ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kahvehanenin camları kırıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

(Hüseyin Coşkun / İHA)