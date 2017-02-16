İstanbul'da kaçak zümrüt operasyonu:4 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollarla sokulan zümrüt ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollarla sokulan zümrüt ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla getirilen değerli taşların satışa çıkarılacağı bilgisi üzerine takip başlattı. Yapılan takipler sonucu değerli taşları satan şüphelinin, alıcılarla randevulaştıkları adres belirlendi. Çalışma üzerine harekete geçen ekipler, geçtiğimiz cuma günü operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, zümrütleri satışa çıkaran M.Ç. isimli şüpheli ile birlikte, S.A, A.A ve İran uyruklu F.Y isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise 487 gram zümrüt ile birlikte, 460 adet Venezuella Cien Bolivares ibareli para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(Tugay Saday /İHA)