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İstanbul'da kaçak sigara operasyonu
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İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda 47 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda 47 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de 27 iş yerinde kaçak sigara satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen 27 iş yeri takibe alındı. Yapılan takiplerin ardından iş yerlerine operasyon düzenlendi. Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda 2 iş yeri sahibi gözaltına alınırken, 47 bin 688 paket kaçak sigara ile 38 bin 400 adet makaron ele geçirilirken, operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

OPERASYON ANI KAMERADA
Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin konvoy halinde belirlenen adreslere gittikleri görülüyor. İş yerlerine gelen ekipler, iki şüpheliyi gözaltına alırken, adreslerde arama yapıyor. Aramalarda çok sayıda kaçak sigara ele geçiriliyor. Ekiplerin, bazı kapalı iş yerlerinin kepenklerini zorla açtıkları görülürken, bazı iş yerlerinde bulunan gizli bölmeler ise dikkat çekti.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürülerek sorguya alınırken, ele geçirilen sigaralara ise el konuldu. Öte yandan, firari olan 25 iş yeri sahibinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
(Tugay Saday / İHA)

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