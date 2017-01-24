İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

Şişli Feriköy'de bir marketin 2 ayrı şubesine düzenlenen operasyonda 3 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şişli Feriköy'de bir marketin 2 ayrı şubesine düzenlenen operasyonda 3 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şişli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Feriköy'de bir marketin 2 şubesinde kaçak sigara satışı yapıldığını tespit etti. Çalışmalar neticesinde öğle saatlerinde ekipler tarafından Savar Sokak ve Avukat Caddesi üzerindeki 2 şubeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 adet çuval içerisine gizlenmiş 3 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirilirken, marketlerin sahibi N.T. ve M.T. gözaltına alındı. El konulan kaçak sigaralar büroya getirirken, gözaltına alınan şahıslar da Feriköy Polis Merkezine götürüldü.

(Doğan Can Cesur / İHA)