İstanbul'da kaçak sağlık ürünleri operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul polisi, Uzak Doğu'dan yurda kaçak yollarla sokulan cinsel performans ilaçları, cilt bakım ürünleri ile zayıflama ilaçlarının bulunduğu depoya düzenlediği baskında, piyasa değeri 500 bin lirayı bulan 15 bin kaçak ürün ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul polisi, Uzak Doğu'dan yurda kaçak yollarla sokulan cinsel performans ilaçları, cilt bakım ürünleri ile zayıflama ilaçlarının bulunduğu depoya düzenlediği baskında, piyasa değeri 500 bin lirayı bulan 15 bin kaçak ürün ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Çin'den İstanbul'a yasadışı yollarla çok miktarda kozmetik ürün gönderildiğini ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ve operasyon başlattı. Dün Eyüp'te üç katlı bir depoya baskın düzenleyen polis, yapılan baskında İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden izni olmayan cinsel performans attırıcı, sivilce kremleri, tüy dökücü kremler, cilt maskeleri, saç bakım ürünleri, masaj yağları, uyku ilaçları, zayıflatıcı ve kilo aldırıcı ilaçlar ve ağrı kesici kremlerden oluşan yaklaşık 15 bin kutu ilaç ele geçirdi. Kaçak ürünlerin piyasa değerinin 500 bin TL olduğu bildirilirken, bu kaçak ürünleri internet üzerinden satışını gerçekleştirdikleri ileri sürülen B.O. ve E.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Kendilerine ait internet hesabından gümrük kaçağı ürünleri temin edip sattıkları belirtilen zanlıların, Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi. E.Y. ve B.O. adlı zanlıların, 'Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kanununa muhalefet' ile 'İnsan sağlığını tehlikeye düşürmek' suçlarından işlem gördüğü belirtildi.

Savcılık talimatıyla serbest bırakılan zanlıların, benzer olaylardan poliste çok sayıda suç dosyası bulunduğu öğrenildi.

(Sadık Kahraman / İHA)