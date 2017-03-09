İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda 20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 4 şüpheli ise gözaltına alındı.
İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda 20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 4 şüpheli ise gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'e kaçak akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Arnavutköy'de tedbir alan polis ekipleri, kamyonlar üzerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda durdurulan bir kamyondan 14 fiber tank içerisinde 20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, C.Y., M.B., F.O., ve B.E. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatılırken, ele geçirilen kaçak akaryakıtlara el konulması polis kamerasına yansıdı. (Tugay Saday İHA)
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