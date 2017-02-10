10.02.2017 23:34 İstanbul'da huzur uygulaması

Türkiye genelinde 81 ilde 80 bin ekiple huzur operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul'da da denizden, havadan ve karadan uygulama yapıldı. Türkiye genelinde 81 ilde 80 bin ekiple huzur operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul'da da denizden, havadan ve karadan uygulama yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 80 bin görevli ile 81 ilde huzur operasyonu düzenledi. Uygulama koordineli olarak "sabit yol uygulaması" ve "umuma açık yer uygulaması" şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. Polis, jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden toplam 80 bin 88 görevlinin katıldığı uygulamada 17 hava aracı, 71 deniz aracı ve 417 dedektör köpek kullanıldı. İstanbul'da yapılan uygulamalarda önceden belirlenen noktalarda şüpheli görülen kişiler ve araçlar ile iş yerlerinde arama yapıldı. Polis ekiplerinin şüpheli görülen kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yaptığı uygulamada aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyan şüpheliler ile uyuşturucu satıcıları üzerinde detaylı bir çalışma yapıldı. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamada araçların evrak ve ruhsatları kontrol edildi. Deniz polisi tarafından yapılan uygulamalarda bazı gemi ve vapurlar durduruldu. Evrak kontrolü yapan deniz polisi, gemi ve vapurlarda arama ve incelmelerde bulundu.

Uygulamalar hakkında konuşan vatandaşlar, son zamanlarda yaşanan olumsuz gelişmeleri hatırlatarak, ekiplerin yaptıkları çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Denetimleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler ve Sahil Güvenlik Komutanı Bülent Olcay da Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı bağlantılarla takip etti.

(Murat Solak - Selim Bayraktar /İHA)

