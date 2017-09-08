08.09.2017 08:59 İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa'da birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa'da birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de dâhil olmak üzere çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Gaziosmnapaşa, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi, 1112. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katına özel tim yardımıyla girildi. Özel tim yardımıyla girilen adreste şüpheli şahıslar üzerine çalışma yapıldı. Aramalar sırasında polis helikopterinin de operasyona havadan destek verdiği görüldü.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(Oğuzcan Yazar/İHA)

