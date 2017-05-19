İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Gece saat 02.00 sıralarında hareket eden ekipler operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyon kapsamında Sarıyer, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde de çeşitli adreslere özel tim yardımıyla girildi. Girilen adreslerde şüpheli şahıslar üzerine çalışma yapıldı. Ekiplerin adreslerdeki aramaları sırasında polis helikopterinin de operasyona havadan destek verdiği görüldü.

İstanbul genelinde yapılan operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmezken, gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(Oğuzcan Yazar / İHA)