İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi'de birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi'de birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gece saat 01.30 sıralarında çıkan ekipler Sultangazi'de operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Gazi Mahallesi'ne gelen ekipler adreslere özel timlerin yardımıyla girdi. Girilen adreslerde şüpheli şahıslar üzerine çalışma yapıldı. Gazi Mahallesi'nde düzenlenen operasyon sırasında ekiplerin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Akrep adı verilen zırhlı araçlar sokaklarda devriye atarken polis helikopterininde operasyona havadan destek verdiği görüldü. (Oğuzcan Yazar/İHA)
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