14.11.2017 22:34 İstanbul'da helikopter destekli 'Oğuz -1' uygulaması

Esenler Asayiş Büro ekipleri, umuma açık alanlarda helikopter destekli asayiş uygulaması yaptı. Esenler Asayiş Büro ekipleri, umuma açık alanlarda helikopter destekli asayiş uygulaması yaptı.

Beşiktaş Vodafone Park stadı yanındaki terör saldırısında şehit olan Adem Oğuz'un soyadının verildiği Oğuz- 1 uygulamasında, ilçe genelinde şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Esenler Asayiş Büro ekipleri umuma açık alanlarda helikopter destekli asayiş uygulaması yaptı. Beşiktaş Vodafone Park stadı yanında meydana gelen terör saldırısında şehit olan Adem Oğuz'un soyadının verildiği Oğuz- 1 operasyonu İlçe genelinde gerçekleştirildi. Asayiş uygulamasına ilçe asayiş ekipleri, trafik ekipleri ve önleyici hizmetleri yer alırken polis ekipleri de havadan destek verdi. Esenlerde Karabayır Mahallesi, Fatih Mahallesi, Havaalanı Mahallesi, Oruç Reis ve Turgut Reis Mahalleleri başta olmak üzere ilçe genelinde akşam saatlerinde topluca hareket eden ekipler, ilçede bulunan çok sayıda mekanı ve umuma açık olan alanları denetimden geçirdi. Polis ekiplerinin şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yaptığı uygulamada, aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyan şüpheliler ile uyuşturucu satıcıları üzerinde durulduğu öğrenildi.



ÇOK SAYIDA İŞ YERİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Oruç Reis Mahallesi'nde bulunan Şehit Ali Karahan Caddesi üzerinde çok sayıda iş yeri ve eğlenme merkezine ani baskın yapıldı. Didik didik aranan iş yerlerinin bazılarında bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, araması bulunan şahısların yakalandığı öğrenildi. Çalışma ruhsatı bulunmayan iş yerlerine adli ve idari işlem uygulandı. Öte yandan sabah saatlerinde düzenlenen Narkotik operasyonunun takibinde bu uygulamanın yapıldığı bölgede genel asayişi sağlamak amacıyla bu uygulamaların periyodik olarak devam edeceği öğrenildi.

(Ufuk Kıvık/İHA)

