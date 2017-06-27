İstanbul'da havuzlar doldu taştı

Bayram tatilinin son gününde İstanbul'da vatandaşlar havuzlara akın etti.

Bayram tatilinin son gününde İstanbul'da vatandaşlar havuzlara akın etti.

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar, tatilin son gününde havuzları doldurdu. Havanın güzel olmasını fırsat bilerek yüzmek isteyen vatandaşlar havuzlarda doyasıya eğlendi. Tıklım tıklım dolan havuzlarda özellikle çocuklar ve gençler çeşitli su oyunlarıyla unutulmaz anlar yaşadı. Büyükçekmede bir havuzda ise şarkıcı Meryem Sevilen konser verdi. Konser öncesinde konuşan Sevilen, "Çok kalabalık hemen hemen İstanbul'un yarısı burada. Az sonra konser vereceğiz ve burada hep beraber eğleneceğiz" dedi. Ardından vatandaşlar konserle birlikte eğlenceli dakikalar yaşadı.

(Volkan Kayalar / İHA)