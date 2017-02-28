İstanbul'da hava ulaşımına sis engeli

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle hava ulaşımı olumsuz etkilendi. Tarifeli seferlerde gecikmeler yaşanırken, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş trafiği yüzde 10 azaltıldı.

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle hava ulaşımı olumsuz etkilendi. Tarifeli seferlerde gecikmeler yaşanırken, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş trafiği yüzde 10 azaltıldı.

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'u etkisi altına alan sis akşam saatlerinde de devam etti. Bu gece ve yarın sabah da etkisini sürdürmesi beklenen parçalı sis, hava ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Akşam saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Atatürk Havalimanı'na gerçekleştirilen uçuşlarda ortalama 15-20 dakikalık gecikmeler yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek uçuşlar ise gece saat 21.00'den sabah saat 10.00'a kadar yüzde 10 azaltıldı.

(Ferhat Yasak/İHA)