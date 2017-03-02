İstanbul'da hava destekli terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince Okmeydanı'nda DHKP/C doğrultusunda faaliyet gösteren Gençlik Federasyonuna operasyon düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince Okmeydanı'nda DHKP/C doğrultusunda faaliyet gösteren Gençlik Federasyonuna operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra AFAD ve İtfaiye ekipleri de destek verdi. Gece saat 01.30 sıralarında harekete geçen ekipler Vatan Caddesi'nden konvoy halinde çıkarak operasyon yapılacak adrese doğru harekete geçti. Adrese ulaşan ekipler itfaiye merdiveni yardımıyla operasyon yapılacak adrese giriş yaptı. Özel timlerin kullanmış olduğu koçbaşı yardımıyla çelik kapıların kırılarak girildiği adreste aramalar yapıldı. Operasyon sırasında ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. TOMA ve Akrep adı verilen zırhlı araçlar devriye atarken polis helikopterininde operasyona havadan destek verdiği görüldü. (Oğuzcan Yazar/İHA)
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