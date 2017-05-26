İstanbul'da hava destekli narkotik operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da Fatih merkezli 11 ilçede önceden belirlenen 50 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona havadan polis helikopteri destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da Fatih merkezli 11 ilçede önceden belirlenen 50 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona havadan polis helikopteri destek verdi.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Mürdürlüğü ekipleri başta Fatih Kumkapı olmak üzere Bağçılar ve Küçükçemece'nin de aralarında bulunduğu 11 ilçedeki önceden belirlenen 50 adrese gece saatlerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri itfaiye ekipleri ve polis helikopteri de havadan destek verdi. Operasyona kapsamında Fatih Kumkapı Katip Kasım Mahallesi'nde önceden belirlenen birçok adrese baskın yapan polis ekipleri evlerde, dükkanda ve bir otelde aramalar yaptı. Özel eğitimli 2 narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda baskın yapılan evlerin çatıları ve bahçeleri didik didik arandı. Polis ekipleri Hadımodaları sokakta bulunan 5 katlı apartmandaki bir daireye baskın yaptığı sırada kaçmaya çalışan 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Dairede yapılan aramalarda ise bir adet pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

(Murat Solak /İHA)