İstanbul'da hastanede korkutan yangın

Halkalı'da Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinin inşaat halinde olan ek binasında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

Halkalı'da Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinin inşaat halinde olan ek binasında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

Halkalı'da bulunan Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinin inşaat halinde olan ek binasında dış cephe çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken yer yer patlamalar meydana geldi. Alev alev yanan bina çevrede ise panik yaşanmasına neden oldu. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının diğer binalara sıçrama ihtimali panik yaratırken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, polis ekipleri de binaya kimsenin yaklaşmaması için güvenlik önlemi aldı. Korku dolu anların yaşamasına neden olan yangın çevrede bulunana vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Volkan Kayalar / İHA)