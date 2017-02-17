İstanbul'da hareketli dakikalar! 17 adrese baskın düzenlendi

Beyoğlu ve Şişli'de 17 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona özel harekat polisi ile polis helikopteri de destek verdi. Hareketli anlara neden olan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu ve Şişli'de saat 14.00 sıralarında 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

POLİS HELİKOPTERİ HAVADAN DESTEK VERDİ

Operasyona Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve polis helikopteri havadan destek verdi. "Eros" adlı narkotik köpek ile yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İstiklal Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada ise torbalanmış şekilde uyuşturucu madde bulundu.

OPERASYON 2 SAAT SÜRDÜ

Polisin operasyonu ile çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Yaklaşık 2 saat süren operasyonda evlerdeki aramalarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve gözaltına alınan kişiler polis merkezine götürüldü.



