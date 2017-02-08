08.02.2017 11:04 İstanbul'da haraç çetesine operasyon: 5 gözaltı

İstanbul Fatih'te esnafı tehdit ederek haraç alan ve uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. İstanbul Fatih'te esnafı tehdit ederek haraç alan ve uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karagümrük'te organize suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı, Çalışma kapsamında tespit edilen şüpheliler takibe alındı. Operasyon için düğmeye basan ekipler bu sabah belirlenen 15 adrese girdi. Baskınlarda 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda mermi ile çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyette sorguya alınan şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı ve bazı esnafları tehdit ederek para talep ettiği iddia edildi.

(Tugay Saday/İHA)

