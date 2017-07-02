İstanbul'da halk otobüsü eve girdi

Ümraniye'de gece saatlerinde freni çekilmeden park edilen halk otobüsü, sabahın erken saatlerinde geri geri giderek müstakil bir eve girdi. Otobüsün girdiği evde o saatte uyuyan 2 çocuk ölümden döndü.

Ümraniye'de gece saatlerinde freni çekilmeden park edilen halk otobüsü, sabahın erken saatlerinde geri geri giderek müstakil bir eve girdi. Otobüsün girdiği evde o saatte uyuyan 2 çocuk ölümden döndü.

Olay, Ümraniye Alemdağ Mahallesi Ay Sokak'ta yaşandı. Eski Üsküdar Caddesi üzerinde el freni çekilmeden park edilen özel halk otobüsü, sabah saat 05.45 sıralarında kendi kendine hareket etti. Geri geri yaklaşık 100 metre ilerleyen halk otobüsü, kaldırımı da aşarak Dolap ailesine ait müstakil eve girdi. Evin bir odasına giren halk otobüsü, o saatte odada uyuyan 13 yaşındaki Aslıcan ve Serap'ın odasına zarar verdi. Yıkılan duvarları bir anda üzerinde bulan Aslıcan ve Serap Dolap ise şaşkına döndü.

Yaşadıklarını anlatan Aslıcan Dolap, "Uyuyordum ama ses geldiği anda kalktım. Şoka girdim bir anda. Ses gelince şoka girdim. Sesi duyduğum anda kalktım ama parçalar üzerime geldi. Kolum oradaydı, kolum altında kalabilirdi. Yaklaşık yarım saat konuşamadım" dedi.

Evin diğer kızı Serap Dolap ise, "Biz uykudaydık, zaten ne olduğunu anlayamadık ilk başta. Otobüsü yukarı koymuşlar, freni mi boşalmış ne olduğunu bilmiyoruz. Duvar bir anda göçünce içeriye ne olduğunu şaşırdık. Deprem olduğunu sandım. Küçük kardeşimi kurtardım. Gördüğünüz gibi duvar üzerime düştü, altından nasıl çıktığımı anlayamadım" şeklinde konuştu.

Baba Hüseyin Dolap, evin yakınına park eden otobüs ve tırlardan dert yanarak, bu tip olaylara karşı çözüm bulunmasını istedi.

Fırının önünde park halinde bulunan halk otobüsünün hareket etmesi güvenlik kameralarına da yansıdı. Otobüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

(Mustafa Esen / İHA)