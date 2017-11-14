14.11.2017 20:44 İstanbul'da halk otobüsü devrildi: 6 yaralı

D-100 karayolu, Avcılar istikameti Haramidere kavşağında bir özel halk otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 6 kişi yaralandı. D-100 karayolu, Avcılar istikameti Haramidere kavşağında bir özel halk otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Avcılar istikameti Haramidere kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir özel halk otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda uzun trafik kuyruğu oluşurken otobüste bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilirken, kazada hastaneye kaldırılan bir yaralının ayakkabısının olay yerinde kaldığı görüldü.

Olay yerine sevk edilen ekipler devrilen otobüsü kaldırmak için çalışma başlattı. Bu sırada yan yolda uzun araç trafiği oluşurken metrobüs köprüsü üzerinde toplanan vatandaşların da çalışmayı film izler gibi izlemesi dikkat çekti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(Oğuzcan Yazar - Murat Delice /İHA)

