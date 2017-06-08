İstanbul'da gün doğumu mest etti

İstanbul'da gün doğumu, son yılların popüler mekanlarından biri olan Büyük Valide Han'dan görüntülendi. Gün doğumunun Boğaz'da oluşturduğu görüntü ise mest etti.
İstanbul'da gün doğumu, son yılların popüler mekanlarından biri olan Büyük Valide Han'dan görüntülendi. Gün doğumunun Boğaz'da oluşturduğu görüntü ise mest etti. İstanbul'da gün doğumu, Fatih'te bulunan Büyük Valide Han'daki bir iş yerinden görüntülendi. Son yılların Instagram fenomeni haline gelen tarihi han, bulunduğu konum itibariyle eşsiz bir manzaraya sahipken, bu manzaraya gün doğumu da eklenince ortaya rengarenk görüntüler çıktı. Güneşin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bulunduğu yerden doğup yavaş yavaş tepeye doğru çıkması ve oluşan manzaralar görenleri mest etti. (Hüseyin Coşkun / İHA)
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