İstanbul'da gün batımında mest eden görüntüler

İstanbul'da gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da dün akşam gün batımı kartpostallara basılacak güzellikte görüntüler oluşturdu. Fatih'te, Hanlar Bölgesi'nin en önemli yapılarından olan ve sahip olduğu manzara nedeniyle özellikle turistlerin gözdesi haline gelen Büyük Valide Han'daki bir iş yerinin terasından çekilen görüntüler İstanbul'un tarihi dokusunu ve benzersiz güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bulunduğu konumdan Galata Kulesi, Galata Köprüsü, Yeni Cami, Çamlıca Camii, Kız Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Beyazıt Kulesi, Nuruosmaniye Camii, Topkapı Sarayı'nın bir bölümü, Süleymaniye Camii ve daha birçok tarihi yapının yanı sıra İstanbul'un yüzyıllardır süre gelen tarihi dokusunun diğer detaylarının büyük bir kısmını görebilme imkanı sunan tarihi hanın manzarası gün batımı ile birleşince ortaya çıkan görüntüler mest etti. Güneşin, Süleymaniye Camii'nin arkasından battığı anlarda, caminin üzerinde ve çevresinde oluşturduğu silüet görüntüler kendine hayran bıraktı. Görüntülere İstanbul simgelerinden biri olan martıların ve atmacaların sesleri de eklenince, adeta kısa bir İstanbul belgeseli ortaya çıktı.

(Hüseyin Coşkun/İHA)