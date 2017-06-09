İstanbul'da görsel şölen

İstanbul'da sağanak yağış aralıklarla devam ederken, yağmur sonrası oluşan gökkuşağının oluşturduğu görüntü mest etti. Gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da sağanak yağış aralıklarla devam ederken, yağmur sonrası oluşan gökkuşağının oluşturduğu görüntü mest etti. Gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde kısa süreli etkisini gösteren yağmurun ardından oluşan gökkuşağı, İstanbul'un ve boğazın güzelliğine güzellik katkı. Galata Köprüsü'nden görüntülenen, oldukça ilgi çeken ve özellikle turistleri mest ettiği görülen gökkuşağı, her zamanki gibi yağmurun ardından güneş açması sonucu oluştu. Galata Köprüsü'nden bakıldığında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası ayağında rengarenk bir görüntü oluşturan gökkuşağı, yaklaşık 15 dakika kadar seyredilebildi. Kısa bir sürenin ardından oluşan kara bulutların etkisiyle yok olan gökkuşağı, alışılagelmişin dışında bu kez yerini yağmura bıraktı. Gökkuşağının ardından başlayan yağış da kısa sürerken, bu kez Galata Köprüsü üzerinde balık tutan ve manzara seyreden vatandaşların ıslak zemindeki yansımaları güzel görüntülere sahne oldu.

İstanbul'da gökyüzündeki bulut hareketliliği devam ettiği görülürken, yağmurun yarın akşama kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

(Hüseyin Coşkun/İHA)