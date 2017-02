İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Sultangazi'de bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Sultangazi Cebeci Caddesi üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerinde bulunan tesisteki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yetersiz kalınca çevre ilçelerdeki itfaiyelerden yardım istendi. Bunun üzerine olay yerine Arnavutköy, Şişli, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Kemerburgaz'a ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan geri dönüşüm tesislerindeki yangın kısa sürede bütün alana yayılırken, konteynerler içerisinde bulunan kağıt ve kartonlara itfaiye ekipleri tarafından köpüklü su ile müdahale edildi. Yaklaşık 2 saat süren yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, geri dönüşüm tesisinde maddi hasar oluştu.

Olayı gören bir vatandaş, "Dumanı görünce bu tarafa doğru koştum. Tesisin sahibini görünce ağabey itfaiyeyi ara dedim. Sonrada itfaiyeyi aradılar. İlk başta panikledik. Herkes birbirine baktı. Yangının neyden çıktığını bilmiyorum" dedi.

Konuyla ilgili basın mensuplarına bilgi veren Milliyetçi Hareket Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Yusuf Özel, "Şu an yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılıyor. İtfaiye ekiplerimiz şuanda soğutma çalışması yapıyor. Burası bir kardeşimizin iş yeri. İş yerinin dışında bir alanda yangın başlamış daha sonra iş yerine aksetmiş. Çalışmalar devam ediyor. Çok büyük hasar var. Can kaybı ya da yaralanma gibi bir durum yok. Maddi hasarlı bir yangın. Burası Özel sektöre ait bir iş yeri" şeklinde konuştu.

Polis ekiplerinin yangın ile ilgili incelemesi sürüyor.

(Selim Bayraktar / İHA)