01.01.2017 09:10 İstanbul'da gece kulübüne terör saldırısı: 39 ölü, 65 yaralı

İstanbul Ortaköy'de bulunan ünlü bir gece kulübüne terör saldırısı düzenlendi. Olayda biri polis 39 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi de yaralandı. İstanbul Ortaköy'de bulunan ünlü bir gece kulübüne terör saldırısı düzenlendi. Olayda biri polis 39 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi de yaralandı.

Silahlı bir şahsın kapıda bekleyen polis memurunu şehit ettikten sonra girdiği kulüpte rastgele etrafa ateş açması sonucu, 38 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi de yaralandı. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında çok sayıda yabancı uyruklu insan da olduğu öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren terörist kaçarken, güvenlik güçleri yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.



