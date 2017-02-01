01.02.2017 12:37 İstanbul'da gayrimenkul çetesi çökertildi: 16 gözaltı

İstanbul'da vatandaşların gayrimenkullerini zorla zimmetine geçiren şebeke çökertildi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anı ise kameraya yansıdı. İstanbul'da vatandaşların gayrimenkullerini zorla zimmetine geçiren şebeke çökertildi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anı ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların gayrimenkullerini zorla almaya çalışan şebekeye yönelik takip başlattı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu liderliğini İsmet K.'nin yaptığı organize suç örgütünün, vatandaşların gayrimenkullerine ipotek yaptığı, ardından vatandaşların parasını ödemediği, parasını isteyenleri ise darp ettikleri belirlendi.

Yapılan belirlemeler üzerine harekete geçen İstanbul Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul ve Batman'da belirlenen 17 adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 2'si tapu memuru 16 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 148 adet gayrimenkul tapusu, çok sayıda silah ve yüklü miktarda para ile birlikte senetler ele geçirildi.



OPERASYON ANI KAMERADA

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekipler evlere baskın yapıyor. Evlerde yapılan aramalarda tapular, para ve çok sayıda silah ele geçiriliyor. Operasyon kapsamında yapılan baskında şebeke liderine ait olduğu belirlenen araçlar da görüntüleniyor.



10 MİLYON LİRALIK KAZANÇ SAĞLADILAR

Gözaltına alınan şebeke üyeleri geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyette sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda şebekenin 31 vatandaşın 148 gayrimenkulünü zorla aldığı ve yaklaşık 10 milyon liralık kazanç sağladıkları öğrenildi.



ŞEBEKE LİDERİ TECAVÜZCÜ ÇIKTI

Yürütülen soruşturma kapsamında şebeke liderine ait 4 şirkete ve 20 araca el ve 57 bin liraya el konuldu. Ayrıca şebeke lideri İsmet K.'nin iş yerinde sekreterliğini yapan bir çalışanına da tecavüz ettiği ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 12 şüpheli ise sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

(Tugay Saday/İHA)

