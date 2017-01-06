İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Polis ekipleri belirlenen adreslerde aramalar gerçekleştirerek bir çok kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan yerleşkesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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