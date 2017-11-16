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İstanbul'da FETÖ operasyonu
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İstanbul'da FETÖ operasyonu

İstanbul'da gece saatlerinde birçok adrese FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da gece saatlerinde birçok adrese FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da gece saatlerinde birçok adrese FETÖ operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda aralarında FETÖ ablalarının bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
(İsmail Bulut/İHA)
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