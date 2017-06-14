İstanbul'da FETÖ operasyonu

İstanbul genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

İstanbul genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyona çok sayıda sivil ekip de destek verdi. Ekipler tarafından önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(Oğuzcan Yazar / İHA)