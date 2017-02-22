İstanbul'da feci ölüm

İstanbul Güngören'de bir tekstil imalathanesinde çalışan Suriyeli işçi geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul Güngören'de bir tekstil imalathanesinde çalışan Suriyeli işçi geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybetti.

Güngören'de Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Alaybey Sokak üzerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti:

Gece saat 02.00 sıralarında Alaybey Sokak üzerinde bulunan iş hanının 4'üncü katında çalışan Suriyeli işçi kolunu makineye kaptırdı. Makineyi durdurmak isteyen ancak başaramayan işçi kanlar içinde yerde kaldı. Bir süre sonra arkadaşlarının kanlar içinde olduğunu gören diğer işçiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Suriyeli işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Suriyeli işçinin hayatını kaybettiği imalathaneye gelerek incelemelerde bulundu.

Olayın gerçekleştiği sırada imalathanede bulunan 2 işçi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Hayatını kaybeden işçinin üzerinden kimlik çıkmadı. 30-35 yaşlarında olduğu öğrenilen Suriyeli işçinin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

(Oğuzcan Yazar / İHA)