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İstanbul'da feci motosiklet kazası kamerada
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İstanbul'da feci motosiklet kazası kamerada

İstanbul Beyoğlu'nda akaryakıt istasyonundan çıkan bir otomobil, karşı yola geçeceği esnada seyir halinde olan motosikletliye çarptı. Kaza sonucu havada defalarca takla atarak metrelerce ileriye savrulan motosiklet sürücüsü ağır, yanındaki arkadaşı ise hafif şekilde yaralandı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda akaryakıt istasyonundan çıkan bir otomobil, karşı yola geçeceği esnada seyir halinde olan motosikletliye çarptı. Kaza sonucu havada defalarca takla atarak metrelerce ileriye savrulan motosiklet sürücüsü ağır, yanındaki arkadaşı ise hafif şekilde yaralandı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü öğle saatlerinde Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akaryakıt istasyonuna giren bir otomobil, yakıt aldıktan sonra yola çıktı. Otomobil düz devam etmek yerine istasyonunun hemen karşısında "U" dönüşü yapılan noktaya gitmeye çalıştı. O esnada Kasımpaşa istikametinde seyir halinde olan motosikletli, otomobili görerek frene bastı. Ancak otomobil sürücüsü motosikletliye çarptı. Çarpma sonucunda motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı havada defalarca takla atarak metrelerce ileriye savruldu. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ve hafif yaralanan arkadaşının ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

HAVADA DEFALARCA TAKLA ATIP YERE SAVRULDULAR
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobil akaryakıt istasyonundan çıkarak yolun karşısına geçiyor. O esnada seyir halinde olan motosikletli otomobili görerek frene basıyor. Ancak otomobil sürücüsü motosikletliye çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerindekiler havalanarak takla atıyor. Birkaç metre ileriye savrulan sürücü ve arkadaşı yaralanıyor. Kazayı görenler ise başlarına koşuyor.

"TAM ARACIN ÖN TARAFINA ÇARPARAK TAKLA ATTI"
Kazayı gören Hakim Özkoyun, "Araç akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra kavşaktan 'U' dönüşü yapmaya çalıştı. Motosikletlide hızlıydı, o sırada motosikletli kendini durduramadı. Tam aracın ön tarafına çarparak takla attı. Vuran araç istasyondan yakıt almıştı. Müdahale etmeye ve yardımcı olmaya çalıştık. 2 kişi yaralıydı, motosikletin arkasından oturan kişini herhangi yarası yok kırığı vardı. Motosikleti kullanan kişinin baya kanaması vardı. Ambulans ve polis çağırdık hemen yardımcı oldular" dedi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
(Doğan Can Cesur/İHA)

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