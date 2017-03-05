İstanbul'da feci kaza: 2 ölü !

İstanbul Maltepe'de otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Maltepe'de otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 01.00 sıralarında Maltepe Sahil yolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 TY 6604 plakalı lüks otomobil, İdealtepe köprüsü altında yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Özdemir (42) ile Gamze Aydoğdu'ya (24) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özdemir ve Aydoğdu kanlar içerisinde yola savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gamze Aydoğdu'nun olay yerinde öldüğü belirlerken, hastaneye kaldırılan Mustafa Özdemir'in de yolda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazaya karışan otomobilin kazanın 200 metre ilerisinde terk edilmiş halde bulunurken, kaçan sürücüsünün yakalanması için polis çevrede çalışma başlattı. Polis ekipleri, kaza yerini emniyet şeridi ile kapatırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak olarak sağlandı. Olay yerinde hayatını kaybeden Gamze Aydoğdu'nun cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na, Mustafa Özdemir'in cansız bedeni Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

