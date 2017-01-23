İstanbul'da feci kaza: 2 ölü

Tuzla'da kontrolden çıkan otomobil, orta refüje çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, araçta bulunan iki kişi ise hayatını kaybetti.

Tuzla'da kontrolden çıkan otomobil, orta refüje çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, araçta bulunan iki kişi ise hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kurtköy gişeler D-100 bağlantı yolu Orhanlı yol ayrımında meydana geldi. Bahadır Akbaba yönetimindeki 34 PL 1929 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol ayrımında bulunan orta refüje çarptı. Kazada sürücü Bahadır Akbaba yaralanırken, araçta bulunan Sezer Kocabıyık ve Murat Güleryüz hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Cesetler polisin incelemesinin ardından, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

(Cenk İşver / İHA)