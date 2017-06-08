İstanbul'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

İstanbul Kumburgaz'da kontrolden çıkan minibüs, tıra çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı.

İstanbul Kumburgaz'da kontrolden çıkan minibüs, tıra çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, TEM Otoyolu Kumburgaz Mevkii'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Apdula Yalçın hakimiyetindeki K 8621 BB Bulgaristan plakalı araç aşırı hızlı ve aşırı yüklüydü. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden Apdula Yalçın, Mustafa Belge kontrolündeki 34 dk 30 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır yolun sağına yan yatarak durabilirken minibüs şoförü Yalçın ve yine minibüsteki Nazmi Hasanoğlu isimli vatandaş araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk kontrollerin ardından minibüs şoförü Apdula Yalçın ve beraberindeki Nazmi Hasanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda hafif yaralanan tır şoförü Mustafa Belge ise sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere çevrede bulunana bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı. Ekiplerin araçları yoldan kaldırmak için çalışmaları devam ederken minibüste bulunan koltuk, yatak, tencere, televizyon, çamaşır makinesi gibi çok sayıda eşyanın yola savrulduğu görüldü.

(Alper Korkmaz - Volkan Kayalar / İHA)